Трех русских богатырей объявили украинцами
Украинские историки и филологи пришли к выводу, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщил телеканал "24tv.ua", передает РИА Новости.
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По мнению экспертов, старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.
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Алешу Поповича, как выяснили исследователи, звали Олешко: он был рыцарем, а не боярином. Родился могучий богатырь, по их мнению, в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.
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Добрыню Никитича же украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее", вплоть до Новгорода.
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Авторы публикации также утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались "из уст в уста", а Московское княжество в определенный момент решило "присвоить" себе всех трех богатырей.
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