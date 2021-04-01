Трех русских богатырей объявили украинцами

Украинские историки и филологи пришли к выводу, что Россия "украла" богатырей Илью Муромца, Добрыню Никитича и Алешу Поповича. Об этом сообщил телеканал "24tv.ua", передает РИА Новости.в ЂПо мнению экспертов, старшего героя русского былинного эпоса Илью Муромца на самом деле звали Ильей Чобитько, или Ильей Муровцем, поскольку родом он из деревни Моровск (ранее — Муромск) под Черниговом, а не из села Карачарово под Муромом.в ЂАлешу Поповича, как выяснили исследователи, звали Олешко: он был рыцарем, а не боярином. Родился могучий богатырь, по их мнению, в городе Пирятин на Полтавщине, а не в Ростове.в ЂДобрыню Никитича же украинские специалисты назвали "воеводой князя Владимира Великого": он жил на территории Киевской Руси, которая "была в пределах нынешней этнической Украины, но простиралась и значительно севернее", вплоть до Новгорода.в ЂАвторы публикации также утверждают, что на землях будущей Украины былины передавались "из уст в уста", а Московское княжество в определенный момент решило "присвоить" себе всех трех богатырей.