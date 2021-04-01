Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского

"А в плане управления государством мы действительно живем в постоянной "перестройке", а "руина" (политический кризис с элементами гражданской войны в Гетманщине в XVII веке. – прим. ред.) нас еще ждет впереди, после войны, после правления Зеленского нас ждут погромы и руины", - заявила Савченко.

Фото: РИА НовостиПосле правления Владимира Зеленского Украину ожидает период "руин и погромов", такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко, передает РИА Новости.в ЂОна провела аналогию между нынешней Украиной и поздним СССР. По мнению Савченко, эпоха "застоя" в сфере инфраструктуры в стране никуда не делась. "У нас полный коллапс, у нас не хватает мостов, дорог и всего остального", - отметила она.в Ђв ЂОна добавила, что у государства должна быть дорожная карта развития страны, однако, несмотря на смену властей, Украина продолжает стоять на месте.в ЂУкраинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. К примеру, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешней власти причиной "полного коллапса". Также она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом".