Офицер НАТО назвал удобный момент для "возвращения" Крыма

"Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", — пояснил он.

Фото: © Илья Питалёв / РИА НовостиБывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах рассказал, когда Украина сможет "вернуть" Крым. Его цитирует "Обозреватель", передает РИА Новости.в ЂПо мнению военного, для этого придется дождаться, пока Россия сама "развалится".в Ђв ЂТабах уверен, что для ВСУ "не составит труда" захватить также и Донбасс военным путем. Однако он посетовал на то, что Россия занимает "непростую позицию".в Ђ"Ситуация сложная и опасная", — подытожил капитан.в ЂРанее президент Владимир Путин ответил тем, кто ждет развала или затухания России словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он напомнил об укреплении государства и подчеркнул, что Москва справится со всеми сложностями и санкциями.