Офицер НАТО назвал удобный момент для "возвращения" Крыма
Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах рассказал, когда Украина сможет "вернуть" Крым. Его цитирует "Обозреватель", передает РИА Новости.
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По мнению военного, для этого придется дождаться, пока Россия сама "развалится".
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"Крым может стать или независимым государством, дружественным по отношению к Украине, или вернуться в Украину", — пояснил он.
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Табах уверен, что для ВСУ "не составит труда" захватить также и Донбасс военным путем. Однако он посетовал на то, что Россия занимает "непростую позицию".
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"Ситуация сложная и опасная", — подытожил капитан.
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Ранее президент Владимир Путин ответил тем, кто ждет развала или затухания России словами "как бы не простудиться на ваших похоронах". Он напомнил об укреплении государства и подчеркнул, что Москва справится со всеми сложностями и санкциями.
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