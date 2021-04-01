Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России

"Рядом с нами страна, в которой мы не исключаем, что руководство опять посчитает возможным решать внутреннюю проблему силовыми методами. Опасно ли это для нас? Конечно, опасно. Должны ли мы принимать меры для обеспечения своей безопасности? Должны. Вот мы это и делаем", — сказал представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину.

"Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. И на это последовали соответствующие разъяснения главы государства", — уточнил Песков.

"Если группа государств или какие-то альянсы оборонные, в данном случае НАТО, проводят серию учений вблизи границ, или когда действительно назревает какой-то внутренний конфликт в стране, с которой у нас общая граница, совершенно естественная практика, что приграничное государство усиливает свою обороноспособность в этом регионе", — пояснил он.

Фото: РИА НовостиПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ситуацию на востоке Украины опасной, так как там "вот-вот может возобновиться гражданская война", передает РИА Новости.в Ђв ЂПесков опроверг утверждения, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным "потребовала свернуть российское военное усиление в районе восточной Украины".в ЂОн подчеркнул, что перемещения войск внутри страны — это личное дело России, которое "не должно вызывать ни у кого обеспокоенности".в Ђ"Россия никогда ни для кого не представляла угрозу", — добавил он.в ЂПресс-секретарь назвал усиление обороноспособности при таких рисках нормальной практикой.в Ђв ЂПо словам Пескова, Россия уже давно пытается "остудить горячие головы в Киеве" — еще до госпереворота.в Ђ"И мы всегда говорили, что действия этих горячих голов, собственно, привели как раз к образованию вот этих двух самопровозглашенных республик, привели к гражданской войне на Украине, к гибели тысяч людей, к катастрофе", — заявил он.