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Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 12 апреля

Sergey Сегодня, 17:150Новости
Сильный туман ожидается в Республике ночью и утром 12 апреля
Сильный туман ожидается местами в Республике ночью и утром 12 апреля. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.
"Ночью и утром 12 апреля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м", - предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
11 апреля — Луганск

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