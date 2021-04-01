США против России и Китая: чья возьмет

Уже по меньшей мере полтысячелетия англосаксы стараются натравливать вторую силу на первую, даже поддерживать ее, пока она не станет первой, и ни в коем случае не допускать их взаимопомощи.Сейчас главная англосаксонская страна – Соединенные Государства Америки – нарушает старое правило. В СГА рассматривают возможность отказа от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Формально – из опасения коронавирусной пандемии, начавшейся как раз в Китае.Открытым текстом напомню: бойкот Олимпийских игр уже случался – на почве холодной войны. В 1980-м многие члены и подельники НАТО не приехали в Москву в знак протеста против наших войск на стороне законного в тот момент правительства Афганистана, а по сути потому, что не хотели поддержать главную тогда социалистическую страну.Через четыре года почти все соцстраны не присутствовали в Лос-Анджелесе, ссылаясь на тогдашние проблемы безопасности в городе, но все понимали, что мы мстим за предыдущий бойкот. Отдельные страны тоже зачастую бойкотируют Игры – и каждый раз политические причины очевидны.Китайская Народная Республика пообещала применить жесткие меры против любой страны, бойкотирующей пекинскую Олимпиаду. Особо серьезно накажут тех, кто будет призывать другие страны к бойкоту.Открытым текстом сообщаю: для китайской политики явное давление на другие страны нехарактерно, а уж заблаговременные угрозы – дело и вовсе небывалое. Но сейчас Китай вынужден защищать свое, созданное при помощи СГА, положение главного в мире промышленного производителя. Трамп пытался вернуть в СГА производства, выведенные в регионы дешевой рабочей силы. За это демократическая партия СГА его съела. Но ей Китай нужен как покорный придаток. Вот и прессуют его, в том числе угрозой олимпийского бойкота. Заодно и нам грозят, чтобы мы не предоставляли Китаю независимые от СГА сырье, транспортные пути, силовое прикрытие…Экономическое могущество влечет за собой политическое. Экономика СГА уже не первая в мире. Если сейчас дадут слабину в политике, их догрызут: на рынке нравы волчьи. Значит, будут давить и на нас, и на Китай. Пока давилка не лопнет.Анатолий Вассерман