Сильный туман ожидается ночью и утром 12 апреля
Сильный туман ожидается местами в регионе ночью и утром 12 апреля. Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии МЧС.
«Ночью и утром 12 апреля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:21 110
«Ночью и утром 12 апреля местами по территории Республики ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение. Погода в Луганске - Сегодня, 17:21 110
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