Боец ВСУ погиб, подорвавшись на украинской мине – Народная милиция

Военнослужащий ВСУ погиб, подорвавшись на мине, установленной киевскими силовиками в районе Золотого. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве", - сказал он.

Осадчий уточнил, что военнослужащему не была своевременно оказана медицинская помощь, из-за чего тот скончался.

"Командир батальона (ВСУ) Автомеенко доложил об инциденте как о гибели в результате обстрела со стороны ЛНР. Однако момент взрыва попал в объектив камеры наблюдения, установленной на позициях батальона", - сообщил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Он добавил, что запись с камеры, подтверждающая реальные обстоятельства гибели военнослужащего, направлена в центральный аппарат СБУ.

Осадчий рассказал, что в связи с подобными инцидентами в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" начата проверка положения дел в подразделениях.

"В рамках выполнения задачи центрального аппарата (СБУ) начальнику 2-го управления департамента контрразведки приказано обеспечить дежурство сотрудников СБУ на позициях ВСУ и вести видеофиксацию действий личного состава", - сообщил Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" за неделю составили 11 военнослужащих, 3 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 апреля — Луганск