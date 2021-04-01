С понедельника часть школьников Луганщины переводят на дистанционное образование

С понедельника, 12 апреля, все классы школ Рубежного переводят на дистанционное образование. Об этом сообщает Восточный вариант со ссылкой на управление образования Рубежанского городского советаС 12 апреля 2021 в учреждениях общего среднего образования Рубежанской городского территориальной громады образовательный процесс в 1-11 классах будет осуществляться по дистанционной форме обучения (приказ управления образования Рубежанского городского совета Луганской области от 09.04.2021 №64) Новости Региона - Сегодня, 18:45 4