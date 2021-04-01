В Донецке показали реальные цены на продукты. Майонез и яйца еще будут дорожать. ФОТО



«Цены от «минэкономразвития» и из реального магазина. Найти максимальнее указанных «максимальных» не составило труда — в ближайшем продуктовом магазине», — говорится в сообщении.



«Цены от «минэкономразвития» и из реального магазина. Найти максимальнее указанных «максимальных» не составило труда — в ближайшем продуктовом магазине», — говорится в сообщении.



«Обещают, что яйца к Пасхе будут стоить 100 руб! За две недели сразу на 20% вырос в цене майонез. Кстати, не привозной, а местного производства», — пишут они.



«Обещают, что яйца к Пасхе будут стоить 100 руб! За две недели сразу на 20% вырос в цене майонез. Кстати, не привозной, а местного производства», — пишут они.

Жители Донецка показали настоящие цены на продукты, в отличие от «максимально допустимых цен озвученные Минэкономразвития».Они выложили фотографии продуктов с ценами из продовольственного магазина в одной из социальных сетей.Жители жалуются на подорожание подсолнечное масло и яиц.Цены, указанные на сайте «минэкономразвития», как предельные, занижены, по сравнению с указанными на фотографиях местных жителей. К примеру, цена яиц куриных на сайте 80,01 российский рубль, в реальности 95 рос. руб; лук репчатый у «власти» стоит 25,85 за кг, в реальности 30,90 рос. руб; подсолнечное масло в реальности — 145-160 рос. рублей, а предельная цена у «власти» — 132,27 рос. рублей.Новости Донецка - Сегодня, 18:16 137