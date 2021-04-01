Командующий "ООС" запретил бойцам уходить в отпуска из-за дефицита кадров – Народная милиция

Командующий так называемой операцией объединенных сил ("ООС") генерал Владимир Кравченко из-за дефицита кадров в подразделениях запретил военнослужащим уходить в отпуска. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что Кравченко приказал "запретить личному составу (подразделений ВСУ) отпуска, в том числе по семейным обстоятельствам".

Осадчий уточнил, что такой приказ командующий отдал в связи со значительным некомплектом подразделений ВСУ в зоне "ООС" и регулярными санитарными и небоевыми потерями.

Представитель оборонного ведомства ЛНР добавил, что Кравченко также "приказал провести переназначение личного состава с целью обеспечения 100% уровня укомплектованности экипажей танков и боевых машин, минометных и противотанковых расчетов".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" за неделю составили 11 военнослужащих, 3 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 апреля — Луганск