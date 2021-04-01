Почти 40 бойцов бригады ВСУ госпитализированы с дизентерией – Народная милиция

Почти 40 военнослужащих бригады ВСУ в зоне проведения так "называемой операции объединенных сил" были госпитализированы с дизентерией из-за некачественной питьевой воды. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что в 80-ю бригаду ВСУ прибыла комиссия военно-медицинского управления ВСУ с целью проверки качества питьевой воды и соблюдения санитарно-эпидемиологических условий размещения личного состава.

"Причиной прибытия комиссии стала очередная вспышка дизентерии и госпитализация 36 военнослужащих за период с 20 марта по 1 апреля, о чем поступившие на лечение боевики пожаловались на горячую линию министерства обороны (Украины)", - отметил Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщал, что небоевые потери оперативно-тактической группировки ВСУ "Север" за неделю составили 11 военнослужащих, 3 из которых погибли.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

11 апреля — Луганск