В Луганске с завтрашнего дня разрешили очное обучение студентов выпускных курсов
В Луганске Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия разрешила с 12 апреля возобновить очное обучение студентов выпускных курсов. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
В протоколе заседания ЧСПК Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, Министерству культуры, спорта и молодежи, Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР поручено «организовать образовательный процесс в образовательных организациях (учреждениях) высшего образования в очно-заочной форме с учетом выполнения Требований по организации работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования ЛНР в 2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с личным участием студентов выпускных курсов в семинарских, практических и лабораторных (клинических) занятиях, а также очным присутствием во время проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Срок — с 12 апреля 2021 года».
Кроме того, допускаются к очным занятиям студенты из Российской Федерации, «которые имеют при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом (полимеразной цепной реакции) ПЦР, проведенного на территории Российской Федерации за три календарных дня до прибытия на территорию ЛНР».
Решением ЧСПК разрешено допускать к образовательному процессу только тех обучающихся с территории Украины, которые прошли «тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в условиях медицинских учреждений Луганской Народной Республики». Красота и здоровье - Сегодня, 19:00 86
В протоколе заседания ЧСПК Министерству образования и науки, Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, Министерству культуры, спорта и молодежи, Министерству сельского хозяйства и продовольствия ЛНР поручено «организовать образовательный процесс в образовательных организациях (учреждениях) высшего образования в очно-заочной форме с учетом выполнения Требований по организации работы образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования ЛНР в 2020/21 учебном году в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 с личным участием студентов выпускных курсов в семинарских, практических и лабораторных (клинических) занятиях, а также очным присутствием во время проведения промежуточной и государственной итоговой аттестации. Срок — с 12 апреля 2021 года».
Кроме того, допускаются к очным занятиям студенты из Российской Федерации, «которые имеют при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом (полимеразной цепной реакции) ПЦР, проведенного на территории Российской Федерации за три календарных дня до прибытия на территорию ЛНР».
Решением ЧСПК разрешено допускать к образовательному процессу только тех обучающихся с территории Украины, которые прошли «тестирование на отсутствие коронавирусной инфекции COVID-19 методом ПЦР в условиях медицинских учреждений Луганской Народной Республики». Красота и здоровье - Сегодня, 19:00 86
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