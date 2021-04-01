Первый этап чемпионата ЛНР по ралли собрал 17 экипажей из Республики, ДНР и России (ФОТО)

Прошедший вблизи Луганска первый этап чемпионата ЛНР по ралли собрал 17 экипажей из Республики, ДНР и России. Об этом ЛИЦ сообщила президент Республиканской автомобильной федерации Юлия Живолуп.Организатором ралли выступила автомобильная федерация, Министерство культуры, спорта и молодежи ЛНР, Центр физического здоровья населения "Спорт для всех" при поддержке мотоклуба "Ночные волки. Донбасс".Соревнования проходили на подготовленной трассе в районе бывшего Ворошиловградского высшего военного авиационного училища штурманов (ВВАУШ)."Сегодня у нас был первый этап открытого чемпионата ЛНР по ралли. Принимали участие спортсмены из ЛНР, ДНР и РФ. Всего у нас было 17 экипажей", - сообщила Живолуп, добавив, что в течение года прорйдут три этапа чемпионата, на каждом из которых будут отобраны лучшие спортсмены.В дисциплине "2000" (с объемом двигателя до 2 литров) победителем стали спортсмены из Горловки Сергей Кузьмин и Владислав Петрас.В дисциплине "1600" (с объемом двигателя до 1,6 литра) победителем стали луганские спортсмены Павел Коверга и Виктория Кушим.Живолуп сообщила, что помимо чемпионата спортсмены продемонстрировали свое мастерство в неофициальном кубке автомобильной федерации.11 апреля — Луганск