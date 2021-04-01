Синоптики прогнозируют днем 12 апреля в ЛНР до 22 градусов тепла

Температура воздуха в Республике 12 апреля будет колебаться от 3 градусов тепла ночью до 22 градусов выше нуля днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 11 апреля до 21:00 12 апреля на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, без осадков, ночью и утром местами туман; ветер северо-восточный 9-14 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 3-8, днем 17-22 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 4-6 градусов выше нуля, днем – плюс 20-22 градуса.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4 до 6 градусов тепла ночью и от 15 до 17 градусов выше нуля днем.

По предварительному прогнозу, 13-14 апреля ожидается переменная облачность, без существенных осадков, местами штормовые порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла.

11 апреля — Луганск