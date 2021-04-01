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В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада

Sergey Сегодня, 21:4515Новости
В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада
Фото: РИА Новости
Главы МИД европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне ситуации в Донбассе, утверждает официальный представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко, передает РИА Новости.
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В Facebook он написал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Канады, Франции, Великобритании и других европейских стран, а также представителями ЕС и генсеком ОБСЕ.
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"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", — написал Николенко.

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Он добавил, что в поддержку Киева высказались также генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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