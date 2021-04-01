В Киеве заявили о "мощном сигнале" от Запада

"Украина получила мощный сигнал солидарности от международных партнеров. Все больше стран решительно заявляют о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью", — написал Николенко.

Фото: РИА НовостиГлавы МИД европейских стран выразили солидарность с Киевом на фоне ситуации в Донбассе, утверждает официальный представитель украинского дипломатического ведомства Олег Николенко, передает РИА Новости.в ЂВ Facebook он написал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел 16 телефонных разговоров с коллегами из США, Канады, Франции, Великобритании и других европейских стран, а также представителями ЕС и генсеком ОБСЕ.в Ђв ЂОн добавил, что в поддержку Киева высказались также генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.