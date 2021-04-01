Soha: экспорт российских ЗРК С-400 создаст проблемы для истребителей ВВС США

Вьетнамское издание Soha опубликовало материал, в котором автор представил свое видение того, почему США препятствуют поставкам российских ЗРК С-400 в разные страны мира.Фото: Федеральное агентство новостейАмериканцы готовы пойти на все, даже на введение санкций против собственных союзников, если те намереваются подписать контракт с Россией на поставки С-400 "Триумф", отмечает автор публикации вьетнамского издания Soha. Он приводит в пример Турцию, а также напоминает о том давлении, которое Вашингтон оказывает на Индию после подписанного ею контракта с Москвой.По словам автора статьи, недобросовестная конкуренция на рынке со стороны США – еще не самый важный фактор в данном случае.В Soha отмечают, что при активном экспорте Россией новейших зенитно-ракетных комплексов количество проблем с использованием американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35 будет стремительно возрастать.В Вашингтоне опасаются, что F-35 окажется бессильным против российских систем ПВО С-400. В то же время этот фактор повлияет на многие страны, которые будут покупать боевые самолеты у США или же пополнять их парк. Если за рубежом узнают, что F-35 легко обнаруживается российским комплексом, спрос на американские истребители попросту упадет.