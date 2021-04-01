Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

На линии разграничения под Донецком начал работать автомобильный пункт пропуска

robot Сегодня, 10:150Новости
На линии разграничения под Донецком начал работать автомобильный пункт пропуска
В понедельник, 12 апреля 2021 года, КПВВ «Еленовка» начала осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
1. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.
2. Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.
При въезде на территорию ДНР, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно. Новости Донецка - Сегодня, 10:08 24

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: