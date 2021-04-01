На линии разграничения под Донецком начал работать автомобильный пункт пропуска
В понедельник, 12 апреля 2021 года, КПВВ «Еленовка» начала осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд.
В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
1. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.
2. Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.
При въезде на территорию ДНР, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно. Новости Донецка - Сегодня, 10:08 24
В связи с тем, что ранее Украина в одностороннем порядке сократила время работы своего контрольно-пропускного пункта на один час, пересечь линию разграничения можно с 09.00 до 16.30 по следующим правилам:
1. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию (прописку) на территории Украины или Донецкой Народной Республики, временно подконтрольной Украине.
2. Для въезда в ДНР обязательно необходимо разрешение Межведомственного оперативного штаба.
При въезде на территорию ДНР, граждане заполняют бланк-согласие на направление в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения обследования. Либо, при желании, могут пройти платное обследование при прохождении КПВВ (экспресс-тест на новую коронавирусную инфекцию Covid-19).
При этом в случае отрицательного результата — заполняют бланк-согласие на пребывание в режиме самоизоляции на дому по месту проживания (пребывания), в случае положительного результата — направляются в стационарное отделение учреждения здравоохранения для проведения дальнейшего обследования.
О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни на въезд и выезд будет сообщено дополнительно. Новости Донецка - Сегодня, 10:08 24
Метки: {keywords}