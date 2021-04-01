"Лугансквода" предупредила о сбоях в подаче воды в регионах ЛНР 12 апреля из-за ремонтов

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" назвало адреса, по которым 12 апреля возможны перебои в подаче воды из-за ремонтных работ.

На предприятии рассказали, что аварийные бригады проводят ремонтные работы по следующим адресам:

Луганск:

Ленинский район: улицы Торговая, 50 лет Образования СССР, Шевченко, Челюскинцев, Советская;

Жовтневый район: улицы Ударников, 2-я Пятилетка, Якуба Колоса, Градусова, 2-я Беломорская;

Каменнобродский район: улицы 21-го МЮДа, проезд 1-й Восточный, 3-й проезд улицы Западной;

Артемовский район: квартал Степной, улицы Победоносная, Патона;

Краснодонский район: село Николаевка, улица Чехова, поселки Новоанновка, Семейкино, улица Совхозная, Суходольск, район очистных сооружений, Краснодон, район Дома быта, улица Менжинского;

Лутугинский район: поселок Юрьевка, улицы Кирова, Свердлова;

Ровеньки: улицы Некрасова, 333-й Стрелковой Дивизии;

Свердловск: Червонопартизанск, улицы Рабочая, Некрасова;

Алчевск: улицы Мценская, Орловая, Сарматская, Айвазовского, проспект Металлургов;

Перевальский район: поселок Горняцкий, улица Горняцкая, район старого РСУ, Перевальск, улица Рахманинова;

Кировск: поселок Донецкий;

Брянка: поселкиАнненка, Сабовка, Ломоватка, Червоный Прапор, Новый, Краснополье, район школы № 5, Брянка, улицы Молодогвардейская, Кирова, Жуковского;

Стаханов: улицы Лизы Чайкиной, Соревнования, Гагарина, проспект Ленина;

Первомайск: улицы Степная, Стахановская, Криничная, Врубовка, Терешина;

Красный Луч: улица Карла Маркса.

"На время проведения ремонтных работ по вышеуказанным адресам и ближайшим районам возможны сбои в подаче воды", – предупредили в "Луганскводе".

12 апреля — Луганск