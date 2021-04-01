В Донецке для контроля за валютными операциями введена новая система



«Для оптимизации осуществления валютных операций и совершенствования валютного контроля ЦРБ в 2020 году внедрена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» при проведении трансграничных переводов. К сервису на сегодняшний день подключились уже более 1000 предприятий», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что с использованием данной системы осуществляется 70% всего объема трансграничных переводов.

«Клиент-банк» — один из видов дистанционного банковского обслуживания (ДБО), позволяющий отправлять платежи в банк и получать выписки по счетам (информацию о движениях средств на счете) из банка. Использование подобных систем крайне популярно в РФ, причем с развитием законодательной базы и технологий их все активнее используют частные лица. Услуга в ДНР действует с прошлого года. Пользователи могут совершать переводы средств за пределы республики", — рассказали в пресс-службе Новости Донецка - Сегодня, 10:20 102 В Донецке Центральный банк подключил к сервису «Клиент-Банк» свыше 1000 предприятий. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Центробанка.«Для оптимизации осуществления валютных операций и совершенствования валютного контроля ЦРБ в 2020 году внедрена система дистанционного банковского обслуживания «Клиент-Банк» при проведении трансграничных переводов. К сервису на сегодняшний день подключились уже более 1000 предприятий», — отметили в пресс-службе.Там добавили, что с использованием данной системы осуществляется 70% всего объема трансграничных переводов.«Клиент-банк» — один из видов дистанционного банковского обслуживания (ДБО), позволяющий отправлять платежи в банк и получать выписки по счетам (информацию о движениях средств на счете) из банка. Использование подобных систем крайне популярно в РФ, причем с развитием законодательной базы и технологий их все активнее используют частные лица. Услуга в ДНР действует с прошлого года. Пользователи могут совершать переводы средств за пределы республики", — рассказали в пресс-службе Новости Донецка - Сегодня, 10:20 102

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