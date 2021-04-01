Коробка из Шанхая

В минувшую субботу в Украину привезли на какой-то заляпанной грязью фуре 200 000 флаконов китайской вакцины Coronavac производства компании Sinovac Biotech в картонных коробках. Аккурат в День космонавтики (12 апреля), который будет отмечаться у нас позднее (в связи с предстоящей высадкой первого украинского космонавта из фракции «Слуга народа» на один из спутников Юпитера), шанхайскую вакцину станут развозить по регионам.Уместно будет вспомнить слова из песни ковидного диссидента Вилли Токарева (он тогда об этом и не подозревал): «Ша! – сказала тетя Хая. – Я в коробке из Шанхая привезла для вас большой сюрприз». Действительно, сюрпрайз. Мало кто понимает, что собой представляет китайская вакцина. Как, впрочем, и индийская, поставки которой в Украину по неясным причинам прекращены. Но я хочу затронуть нарративы кремлевской пропаганды, от которых страдает наше информационное пространство. Пока не будем о «Спутнике V», возьмем Китай. Совбез во главе с великим кормчим, обладающим потрясающими ветеринарными познаниями (Алексей Данилов), считает необходимым решительно продолжить процесс декоммунизации страны. Тут недавно в одном селе нашли хорошо сохранившийся бюст (погруддя) Ленина. Начался скандал.Как сочетается с декоммунизацией вакцина из коммунистического Китая, где правящая партия отчаянно репрессирует ни в чем не повинных уйгуров? В Киеве практически каждый день перед посольством КНР проводятся акции протеста против репрессий ихней компартии. Люди в желтых жилетах требуют прекратить потрошить китайских диссидентов на органы. Иногда их собирается несколько десятков, и в таком случае они устраивают коллективные занятие гимнастикой по системе цигун. Один орет в мегафон, а остальные борются с тоталитарным режимом товарища Си. Естественно, никакой он нам не товарищ, поскольку от подобного обращения попахивает доктриной Ленина–Сталина–Мао.Так вот: маоизм (с чисто косметическими изменениями) по-прежнему остается официальной доктриной китайской компартии. Как мы можем покупать у них идеологически не выверенную вакцину? Есть, знаете ли, серьезные основания для проведения выездного заседания Совбеза прямо под зданием посольства КНР. Благо там развивается огромный красный флаг. Причем в непосредственной близости от Верховной Рады. Буквально пару сотен метров через Мариинский парк.Идем дальше. Наш стратегический партнер США устами Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена обозначили Китай в качестве главного врага Америки. Или они (Штаты), или он (Китай). Третьего не дано по определению. Наш верховный главнокомандующий, который недавно завершил мировое турне (Доха – Стамбул), сначала очень четко обозначил место Киева в глобальной геополитической войне. Завод «Мотор-сич» отобрали у китайских инвесторов по требованию Вашингтона, а против физических китайских бизнесменов, вложивших деньги в проект, ввели санкции СНБО.Уместно напомнить и о санкциях, которые по подсказке наших старших вашингтонских партнеров были введены против преступной компании «Хуавей». Были заморожены все контракты на поставки компьютерного оборудования этой агрессивной китайской фирмы для нашего МИДа и некоторых спецслужб, обеспечивающих конфиденциальность переговоров должностных лиц. Слишком уж неприемлемым оказался уровень конфиденциальности для наших партнеров.В сети магазинов «Цитрус», специализирующихся на официальных поставках контрабандных «Айфонов» и «Маков» из Одессы, объявили бойкот смартфонам «Хуавей». Когда человек спрашивает о наличии «Хуавей P40 Про», на него смотрят как на говно: «А вы знаете, что вы не сможете пользоваться Гугл-сервисами на этом телефоне?». Страшная, невосполнимая потеря!Я к чему? Почему «Мотор-сич» китайцам нельзя покупать, продукция «Хуавей» находится под запретом, а Sinovac Biotech в коробках из Шанхая можно? С индийской вакциной подобных проблем не возникло. Они там как бы производят оригинальный оксфордский препарат, но с творческими доработками, суть которых хранится в глубокой тайне. Нас это, кстати, и спасло. Когда разразился скандал, связанный с побочкой от «Астры», Украину это все обошло стороной. Нам же понемногу вводили «Ковишилд». А это, как известно, совсем другое дело.Следующий момент: буквально на днях МИД Китая выступил с провокационным заявлением насчет мирных американских биолабораторий, функционирующих на суверенной территории Украины. Коммунистические дипломаты очень прозрачно намекнули на то, что в этих лабораториях, возможно, творится непонятная херня. В том числе связанная с коронавирусом. Но мы закупаем у них вакцину.Страшно наблюдать за тем, как коммунистический Китай уверенно завоевывает украинский рынок вакцин. Настораживает и зловещее молчание «Твиттера» Кристины Квин. После обещаний подогнать холодильники для вакцины «Пфайзер» нет ни одного поста на актуальную вакцинную тему. Только восхищение мужеством депутатки Марьяны Безуглой, которая практически в одиночку реформирует СБУ. Она уже стала жертвой гендерного неравенства, поскольку ее обозвали «девочкой». Был страшный скандал на тему, девочка она или нет. Чем все закончилось, я не понял, но факты, согласитесь, очень тревожные.Темпы распространения эпидемии коронавируса у нас одни из самых высоких в мире. Врачи разбегаются. По оценкам центра имени отца спикера Разумкова, только в прошлом году из Украины уехало более 66 000 врачей. Скоро нас лечить будет некому. Смертность от ковида у нас самая высокая в Европе (на втором месте Италия, на третьем – Франция). А знаете, сколько украинцев получили полную дозу (2 укола) индийским «Ковишилодом» по состоянию на 6 апреля? Два человека. Два! При этом индийская вакцина заканчивается, и когда будут следующие поставки – непонятно. Китайская вакцина, об эффективности которой мало что известно, начинает поступать, но в мизерных количествах. По остальным препаратам нет никакой ясности. Десять миллионов доз «Пфайзера», о поставках которых договорились то ли Ермак, то ли Степанов – это абстракция. «Рамочный договор» без конкретных сроков и графика поставок.Зато совершенно ясно одно: ни одной ампулы российского «Спутника V» в Украину не поступит. Посольство США прямым текстом запретило. Мне одному кажется, что тут есть некие двойные стандарты? Китайцы – враги США, однако ящики с препаратом из Шанхая уже прибыли в Киев.Виктор Медведчук, который является главным субъектом репрессий Совбеза, еще в октябре 2020 года провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и договорился о том, что Украина может получить вне очереди вакцину «Спутник V». В ноябре прошлого года была достигнута договоренность о том, чтобы российский Центр им. Гамалеи передал Украине лицензию на производство, сырьевую составляющую и клеточную линию для производства «Спутника V» на заводе «Биолек» в Харькове. В случае реализации этих договоренностей уже в мае этого года Украина могла бы ежемесячно производить 600-700 тысяч доз своей вакцины «Спутник V» по российской технологии. Не надо было бы пускаться в сомнительные китайские и индийские авантюры. Но ведь Россия – страна-агрессор, оккупировавшая территорию Украины! Нам нельзя даже думать об «оккупационной вакцине». А у меня такой вопрос: помните скандал, связанный с контрабандной поставкой запчастей для военной техники ВСУ из России?Ведь никто не орал про «этические вопросы», связанные с покупкой российских запчастей для украинской бронетехники и самолетов. Скандал был связан с завышенными в три-пять раз расценками на комплектующие. Самих же контрабандистов на патриотических пабликах считали чуть ли не героями. Помню заявление Сергея Пашинского во времена его пребывания на должности главы комитета национальной безопасности и обороны. Его спросили, как он относится к тому, что детали для лопастей вертолетов приходится нелегально ввозить из РФ. Пашинский с многозначительной улыбочкой пояснил: «для обеспечения обороноспособности мы пойдем на любые меры». Правда, потом он напился, подстрелил работягу из наградного «Глока» в лесу, откупился через несколько лет и залег на дно вместе с Таней Черновол. А электроэнергия из РФ? Аккурат в субботу, 10 апреля, «Укрэнерго» сообщила, что импорт за первый квартал 2021-го превысил показатели прошлого года в 1,9 раз и составляет 100,6 миллиона киловатт-часов!Но российская вакцина – ЭТО ДРУГОЕ! Для «зеленых» лучше закупать сомнительные препараты по завышенной цене и в мизерных количествах, чем реально пытаться решить проблему. А то, что люди умирают… Так бабы еще нарожают! Да и вообще, американское посольство проблемы украинцев не волнуют, там свои задачи решают.Александр Зубченко