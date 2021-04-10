Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.04.2021
Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.
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- Лента военных событий в Новороссии за 10.04.2021
09:55 Украинские снайперы приступили к сборам под руководством инструкторов НАТО в тренировочном лагере в районе Мариуполя
Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.
«Наша разведка продолжает получать информацию о подготовке украинских военнослужащих под руководством инструкторов НАТО. В тренировочном лагере в районе Мариуполя проходят сборы со снайперами, к которым привлечено порядка 15 человек личного состава ОТГ «Восток»», — говорится в сообщении.
В УНМ считают, что активизация снайперов в лагере противника связана с недавней поставкой на Украину новой партии крупнокалиберных винтовок американского производства «Barrett».
09:00 Военнослужащий ВСУ погиб, подорвавшись на мине, установленной киевскими силовиками в районе Золотого
Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.
"Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве", - сказали оборонном ведомстве.
Представитель НМ ЛНР уточнил, что военнослужащему не была своевременно оказана медицинская помощь, из-за чего тот скончался.
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