Донбасс. Оперативная лента военных событий 12.04.2021

«Наша разведка продолжает получать информацию о подготовке украинских военнослужащих под руководством инструкторов НАТО. В тренировочном лагере в районе Мариуполя проходят сборы со снайперами, к которым привлечено порядка 15 человек личного состава ОТГ «Восток»», — говорится в сообщении.

"Военнослужащий 2-го батальона 92-й бригады ВСУ при перемещении между позициями в районе населенного пункта Золотое вне установленного маршрута следования подорвался на минно-взрывном устройстве", - сказали оборонном ведомстве.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 10.04.202109:55Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.В УНМ считают, что активизация снайперов в лагере противника связана с недавней поставкой на Украину новой партии крупнокалиберных винтовок американского производства «Barrett».09:00Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ЛНР.Представитель НМ ЛНР уточнил, что военнослужащему не была своевременно оказана медицинская помощь, из-за чего тот скончался.