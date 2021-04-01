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Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,7 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР

Sergey Сегодня, 11:150Новости
Волонтеры "Мира Луганщине" помогли более 2,7 тыс. находящихся на самоизоляции жителей ЛНР


Активисты общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" в рамках акции "Рука помощи" помогли более 2,7 тыс. жителей ЛНР, находящихся на самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ОД.
"Большее количество обращений от граждан поступает из Алчевска, Луганска, Ровеньков, Антрацитовского и Славяносербского района", - сказала координатор проекта "Волонтер" ОД Антонина Машкова, уточнив, что всего с начала акции от жителей Республики принято 2735 заявок.
В пресс-службе напомнили, что акция включает в себя доставку продуктов питания, воды и медикаментов пожилым, маломобильным и находящимся на самоизоляции жителям ЛНР, а также отметили, что за минувшую неделю активисты оказали помощь 40 жителям Республики.
Напомним, 1 апреля глава ЛНР Леонид Пасечник поручил ОД "Мир Луганщине" помочь оказавшимся в изоляции жителям Республики. На следующий день движение объявило о наборе волонтеров для помощи маломобильным согражданам, а с 3 апреля активисты ОД уже начали оказывать помощь жителям ЛНР, находящимся на самоизоляции.
Оставить заявки для получения помощи можно с 09:00 до 18:00 по телефонам: +38 (072) 503 55 55, +38 (0642) 34 55 05.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом нового типа, первые случаи заражения которым были выявлены в конце 2019 года в Китае. К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся новым коронавирусом превысило 134,9 млн, из них более 2,9 млн скончались. В ЛНР подтверждены 4069 случаев заражения коронавирусом.
С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.
12 апреля — Луганск

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