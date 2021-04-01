За 115 грамм травы получил четыре года тюрьмы



В ведомстве рассказали, что «в августе 2020 года подсудимый в лесополосе нарвал стебли с листьями и верхушечными частями дикорастущей конопли, которые принес по адресу своего проживания, где высушил и стал хранить в летней кухне. Общая масса каннабиса в пересчете на сухое вещество составила свыше 115 граммов».

Прокуратура Свердловска поддержала в суде государственное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 276 Уголовного кодекса ЛНР («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере»).

«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном преступлении. Проанализировав все доказательства, суд учел позицию государственного обвинителя, смягчающие и отягчающие обстоятельства, личность подсудимого и признал его виновным, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба.

Приговор суда вступил в законную силу. Политика - Сегодня, 13:34 155 Житель Свердловска получил четыре года лишения свободы за незаконное хранение сорванной в лесополосе дикорастущей конопли. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.В ведомстве рассказали, что «в августе 2020 года подсудимый в лесополосе нарвал стебли с листьями и верхушечными частями дикорастущей конопли, которые принес по адресу своего проживания, где высушил и стал хранить в летней кухне. Общая масса каннабиса в пересчете на сухое вещество составила свыше 115 граммов».Прокуратура Свердловска поддержала в суде государственное обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 276 Уголовного кодекса ЛНР («Незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере»).«В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, раскаялся в содеянном преступлении. Проанализировав все доказательства, суд учел позицию государственного обвинителя, смягчающие и отягчающие обстоятельства, личность подсудимого и признал его виновным, назначив наказание в виде четырех лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба.Приговор суда вступил в законную силу. Политика - Сегодня, 13:34 155

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