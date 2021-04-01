Призером Международного конкурса ко Дню космонавтики стал луганчанин
Воспитанник кружка «Тестопластика» Луганского центра детско-юношеского творчества (ЦДЮТ) «Гармония» Никита Евдохин стал призером конкурса «Дорога в космос», прошедшего в рамках VIII Международного конкурса «Надежды России» в Москве к 60-летию первого полета в космос Юрия Гагарина. Об этом сообщили в ЦДЮТ.
«Работа «Покорение космоса», автором которой является Никита Евдохин из кружка «Тестопластика», заняла второе место в номинации «Космические чудеса», — уточнили в учреждении образования.
Культура - Сегодня, 13:25 131
«Работа «Покорение космоса», автором которой является Никита Евдохин из кружка «Тестопластика», заняла второе место в номинации «Космические чудеса», — уточнили в учреждении образования.
Культура - Сегодня, 13:25 131
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