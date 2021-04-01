В Луганске за неделю родилось 37 детей
37 новорожденных появились в городе в период с 5 по 11 апреля. Об этом сообщает Луганский центр здоровья.
«В Луганске родились 37 малышей — 21 мальчик и 16 девочек», — говорится в сообщении.
Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес — 1 кг 900 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:13 131
«В Луганске родились 37 малышей — 21 мальчик и 16 девочек», — говорится в сообщении.
Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес — 1 кг 900 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:13 131
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