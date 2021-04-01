В Луганске за неделю родилось 37 детей

«В Луганске родились 37 малышей — 21 мальчик и 16 девочек», — говорится в сообщении.Максимальный вес новорожденного составил 4 кг 300 г, минимальный вес — 1 кг 900 г. Красота и здоровье - Сегодня, 13:13 131