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Луганские коммунальщики за неделю убрали около 9,9 тыс. кубометров мусора – мэрия

root Сегодня, 14:4529Новости
Луганские коммунальщики за неделю убрали около 9,9 тыс. кубометров мусора – мэрия
Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли с территории столицы Республики почти 9,9 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.
"От многоквартирного жилья вывезли 6 471 кубометр мусора, от частного сектора – 2 900 кубов. Кроме того, за неделю ликвидировали 513 кубометров крупногабарита", – рассказал он.
Чепеленко добавил, что сейчас специалисты ЛЦУО занимаются вывозом крупногабаритного мусора с территории Ленинского района Луганска.
12 апреля — Луганск

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