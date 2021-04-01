Луганские коммунальщики за неделю убрали около 9,9 тыс. кубометров мусора – мэрия

Специалисты городского коммунального предприятия "Луганский центр утилизации отходов" (ЛЦУО) за минувшую неделю вывезли с территории столицы Республики почти 9,9 тыс. куб. м мусора. Об этом сообщила пресс-служба столичной администрации со ссылкой на директора предприятия Владислава Чепеленко.

"От многоквартирного жилья вывезли 6 471 кубометр мусора, от частного сектора – 2 900 кубов. Кроме того, за неделю ликвидировали 513 кубометров крупногабарита", – рассказал он.

Чепеленко добавил, что сейчас специалисты ЛЦУО занимаются вывозом крупногабаритного мусора с территории Ленинского района Луганска.

12 апреля — Луганск