Первые дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента ЛНР прошли в ЛГУ имени Даля (ФОТО)

Первые дебаты кандидатов в депутаты Молодежного парламента (МП) ЛНР второго созыва прошли в Луганском государственном университете (ЛГУ) имени Владимира Даля. Об этом с места события передает корреспондент ЛИЦ.В мероприятии приняли участие студенты и сотрудники вуза, претендующие на членство в МП ЛНР. Им предстояло рассказать об основных аспектах своих предвыборных программ, а также ответить на вопросы оппонентов и потенциальных избирателей."Сегодня первые дебаты. Это очень важно для каждого кандидата в депутаты, так как это возможность высказать свое мнение, рассказать о своей предвыборной кампании, расположить избирателей к себе, чтобы они пришли на выборы и отдали свой голос именно за него", - сказала сотрудник аппарата МП ЛНР Ирина Шмырина.Она уточнила, что дискуссии между 259 зарегистрированными кандидатами в депутаты молодежного консультативно-совещательного органа будут проходить до конца месяца, а финальные дебаты с участием сильнейших представителей молодежных участковых избирательных комиссий состоятся 30 апреля."Можно сказать, что дебаты для наших кандидатов - это крещение боем, чтобы увидеть, на что способны ребята, как они умеют представлять себя, свою избирательную программу, взаимодействовать с молодежью. Так как я занимался приемом документов и собеседованиями на первом этапе, то могу сказать, что это самые активные ребята, которые смогут отстаивать интересы нашего университета и молодежи", - сказал председатель первичной профсоюзной организации студентов ЛГУ имени Даля, председатель молодежной участковой избирательной комиссии № 4 Никита Жарский.Кандидат в депутаты МП ЛНР, директор департамента социально-гуманитарной и воспитательной работы ЛГУ Дарина Черепаха подчеркнула, что дебаты требуют от молодежи серьезной подготовки."Вне зависимости от своего опыта в воспитательной сфере, который составляет 10 лет, мне тоже пришлось серьезно подготовиться. Тем более очень много молодых амбициозных ребят, которые могут составить конкуренцию с их проектами", - добавила она.Напомним, кандидаты в депутаты МП ЛНР второго созыва начали предвыборную агитацию 1 апреля, а выборы в молодежный консультативно-совещательный орган пройдут 14 мая.Ранее оргкомитет Молодежного парламента утвердил состав Временной молодежной избирательной комиссии (ВМИК), которая позже сформировала 21 молодежную участковую избирательную комиссию.Постановление о Молодежном парламенте Луганской Народной Республики Народный Совет ЛНР принял 5 марта 2019 года. Голосование на выборах депутатов Молодежного парламента первого созыва проходило с 17 по 25 апреля того же года во всех вузах и на каждой территории Республики. На основании результатов голосования ВМИК утвердила основной и резервный составы депутатов Молодежного парламента ЛНР. В основной состав вошли 35 молодежных депутатов, еще 70 составляют резерв. Позже Молодежный парламент утвердил состав профильных комиссий и их руководство.12 апреля — Луганск