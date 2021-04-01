В честь Юрия Гагарина выпущена новая металлическая марка
На предприятии «Почта Донбасса» выпустили новую металлическую марку, посвящённую первому космонавту планеты Юрию Гагарину. Об этом 12 апреля сообщили в пресс-службе предприятия.
— В честь Дня авиации и космонавтики мы сегодня выпустили марку в металле №4. На аверсе — изображение оригинальной художественной марки №10 «Юрий Алексеевич Гагарин». Маркированная карточка также введена в обращение сегодня, — говорится в сообщении. Марка в металле изготовлена из латуни, её вес около 23 граммов, диаметр — 35 миллиметра. В центре композиции профиль первого космонавта планеты на фоне космического коллажа. На реверсе изображен фирменный знак государственного предприятия «Почта Донбасса». Тираж лимитирован 300 экземплярами.
Серия «Советские праздники» продолжена выпуском маркированной карточки, посвящённой Дню космонавтики. И лицевая сторона, и марка украшены портретом Гагарина. Марка дублирует монету в художественном исполнении, а также точно повторяет её размер. Тираж карточки — 1 тысяча 300 экземпляров.
— Коллекционеры знают, что ценность марки возрастает при нанесении на неё дополнительной информации. Это можно считать и дополнительной степенью защиты ГЗПО. Мы впервые сделали надпечатку художественного почтового блока, а также всех марок, входящих в его состав. Типографским способом мы сделали надпечатку памятной надписи — «60 лет полёту человека в космос», а также порядковых номеров космонавтов на каждой марке, — добавили на предприятии.
День авиации и космонавтики отмечается во всём мире 12 апреля. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым в мире совершил облёт Земли по её орбите. В околоземном пространстве Гагарин пробыл 108 минут. Праздник установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года, а спустя шесть лет дата получила международный статус.
Культура - Сегодня, 15:04 109
— В честь Дня авиации и космонавтики мы сегодня выпустили марку в металле №4. На аверсе — изображение оригинальной художественной марки №10 «Юрий Алексеевич Гагарин». Маркированная карточка также введена в обращение сегодня, — говорится в сообщении. Марка в металле изготовлена из латуни, её вес около 23 граммов, диаметр — 35 миллиметра. В центре композиции профиль первого космонавта планеты на фоне космического коллажа. На реверсе изображен фирменный знак государственного предприятия «Почта Донбасса». Тираж лимитирован 300 экземплярами.
Серия «Советские праздники» продолжена выпуском маркированной карточки, посвящённой Дню космонавтики. И лицевая сторона, и марка украшены портретом Гагарина. Марка дублирует монету в художественном исполнении, а также точно повторяет её размер. Тираж карточки — 1 тысяча 300 экземпляров.
— Коллекционеры знают, что ценность марки возрастает при нанесении на неё дополнительной информации. Это можно считать и дополнительной степенью защиты ГЗПО. Мы впервые сделали надпечатку художественного почтового блока, а также всех марок, входящих в его состав. Типографским способом мы сделали надпечатку памятной надписи — «60 лет полёту человека в космос», а также порядковых номеров космонавтов на каждой марке, — добавили на предприятии.
День авиации и космонавтики отмечается во всём мире 12 апреля. Памятная дата посвящена первому полету человека в космос. В этот день в 1961 году советский космонавт Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» первым в мире совершил облёт Земли по её орбите. В околоземном пространстве Гагарин пробыл 108 минут. Праздник установлен указом президиума Верховного совета СССР от 9 апреля 1962 года, а спустя шесть лет дата получила международный статус.
Культура - Сегодня, 15:04 109
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