Народный артист Михаил Голубович провел творческую встречу
Художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, народный артист Украины и ЛНР Михаил Голубович провёл творческую встречу с ребятами из театрального кружка при луганской школе №48. Об этом 12 апреля сообщили в учреждении культуры.
Юные актёры узнали историю театра, а также познакомились с фотолетописью творческой деятельности коллектива. Михаил Голубович рассказал школьникам о профессии актёра и своём творческом пути, ответил на вопросы.
— Народный артист объяснил ребятам, что надо всегда верить в мечту и работать над собой, что в актёрской профессии самое главное — нести в мир добро, — отметили в театре на Оборонной.
Культура - Сегодня, 15:43 29
Юные актёры узнали историю театра, а также познакомились с фотолетописью творческой деятельности коллектива. Михаил Голубович рассказал школьникам о профессии актёра и своём творческом пути, ответил на вопросы.
— Народный артист объяснил ребятам, что надо всегда верить в мечту и работать над собой, что в актёрской профессии самое главное — нести в мир добро, — отметили в театре на Оборонной.
Культура - Сегодня, 15:43 29
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