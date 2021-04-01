В Камброде тоже отключили воду
«Лугансквода» из-за ремонта линии электропередачи приостановило водоснабжение Каменнобродского района Луганска. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«В связи с проведением ремонтных работ по нормализации напряжения в электросети 15 апреля ориентировочно до конца дня будет прекращена подача воды на улицы Каменнобродского района Луганска», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 18:04 32
«В связи с проведением ремонтных работ по нормализации напряжения в электросети 15 апреля ориентировочно до конца дня будет прекращена подача воды на улицы Каменнобродского района Луганска», — говорится в сообщении. Удобный город - Сегодня, 18:04 32
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