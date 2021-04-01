Сильный туман ожидается ночью в регионе
Сильный туман ожидается местами в регионе ночью 16 апреля. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии МЧС.
«Ночью 16 апреля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:31 109
«Ночью 16 апреля местами по территории региона ожидается туман, видимость в тумане менее 500 м», — предупреждают синоптики.
При видимости в тумане менее 500 м Центром гидрометеорологии объявляется штормовое предупреждение.
Погода в Луганске - Сегодня, 17:31 109
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