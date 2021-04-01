Украина обвиняет Россию в В«провокации против артиллерийских катеров ВМС ВСУВ» в Азовском море

Украина обвинила Россию в очередной "провокации", якобы устроенной в отношении украинских малых бронированных артиллерийских катеров (МБАК). Соответствующую запись в Facebook сделал главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко.По версии Клименко, в ночь на 15 апреля 2021 года в отношении трех украинских МБАК "Гюрза-М", находящихся в акватории Азовского моря в 25 милях от Керченского пролива, была устроена "провокация", в которой якобы участвовали пять российских катеров из состава Береговой охраны ФСБ РФ.Клименко сообщил, что российские катера "устроили провокационные маневры" вокруг украинских МБАК. Команды на "согласованные провокационные маневры" отдавал корабль Береговой охраны ФСБ, находившийся в стороне.В чем еще заключались провокации, Клименко не пояснил, но в ответ на угрозы со стороны российских катеров, украинским морякам "пришлось предупреждать о применении оружия". Утром украинские катера, якобы сопровождающие торговые суда в Азовском море, вернулись на базу.Отметим, что официального заявления командования ВМС Украины о каких-либо "провокациях" в отношении украинских катеров пока не поступало. Данная публикация направлена на дальнейшее разжигание вражды между Украиной и Россией, и имеет под собой основание показать Западу как "плохие русские" в очередной раз обижают "хороших украинцев", которые мирно сопровождают торговые суда.Такие публикации как нельзя лучше отображают стремление Украины обвинить Россию в подготовке "нападения" и показать, что Москва не собирается от них отказываться и даже под давлением западных стран продолжает устраивать провокации.источник