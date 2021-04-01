Проект "Волонтер" передал канцелярские наборы школьникам прифронтового Калиново (ФОТО)

Активисты проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передали канцелярские наборы школьникам прифронтового поселка городского типа Калиново, входящего в состав Первомайска. Об этом сообщила пресс-служба ОД."Активисты проекта "Волонтер" общественного движения "Мир Луганщине" 15 апреля провели развлекательную программу и подарили 57 канцелярских наборов учащимся Калиновской средней школы имени Полины Коваленко", - говорится в сообщении.В канцелярские наборы вошли альбомы для рисования, портфель-папки, пеналы, наборы кистей, гуашь, цветные карандаши, ластики, точилки и тетради."Мы стараемся радовать детей, проживающих на прифронтовых и отдаленных территориях ЛНР, устраиваем развлекательные программы, привозим подарки и общаемся с ними", – сказала активистка проекта "Волонтер" Ирина Стремилова.Ее коллега Анастасия Исаева добавила, что "активистам проекта "Волонтер" нравится проводить время с детьми и дарить им радость".Ранее в рамках акции "Мир Луганщине" – с заботой о детях", активисты проекта "Волонтер" подарили 65 настольных игр библиотекам Красного Луча.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.15 апреля — Луганск