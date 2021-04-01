МЧС объявило с 16 апреля в ЛНР высокий класс пожарной опасности

Центр гидрометеорологии МЧС ЛНР объявил с 16 апреля в Республике четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.

"Начиная с 16 апреля местами по территории Республики ожидается высокая степень пожарной опасности (4-й класс)", - предупреждают синоптики.

Напомним, что пожароопасность - это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.

Существуют пять классов пожарной опасности:

1-й класс – очень малая пожарная опасность,

2-й класс – малая пожарная опасность,

3-й класс – средняя пожарная опасность,

4-й класс – высокая пожарная опасность,

5-й класс – чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза.

15 апреля — Луганск