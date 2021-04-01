ВСУ в присутствии инструкторов США провели занятия по минированию – Народная милиция

Киевские силовики в присутствии американских специалистов провели занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что на полигон 80-й бригады в районе села Дмитровка "с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО" прибыли три инструктора США, "формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы".

"В присутствии американских специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и отработке действий снайперских пар", - сказал Осадчий.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики добавил, что ВСУ до 20 апреля распланировали работу иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад, а штаб оперативно-тактической группировки "Север" проводит "мероприятия легендирования и скрытого перемещения группы".

Объединенная многонациональная тренировочная группа – Украина – один из элементов практической помощи ВСУ от США, Канады, Польши, Литвы, Великобритании и Дании. Военные инструкторы этих стран готовят подразделения киевских силовиков в соответствии со стандартами и принципами НАТО.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 апреля — Луганск