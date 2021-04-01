Первая группа из 127 жителей ЛНР получила возможность пройти обучение в Народной милиции

Первая группа из 127 жителей Республики по результатам отбора получила возможность пройти программу обучения военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Он отметил, что "в рамках реализации указа главы Республики Леонида Пасечника об обязательном обучении по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в апреле – сентябре 2021 года сегодня на призывной пункт прибыла первая группа граждан, предназначенных для отбора к прохождению службы в Народной милиции ЛНР".

"По итогам первого дня отбора возможность пройти обучение получили 127 граждан Республики", – проинформировал Осадчий.

Ранее офицер пресс-службы управления оборонного ведомства Иван Филипоненко отмечал, что в военкоматы ЛНР поступило более 3,5 тыс. заявлений от жителей Республики, желающих пройти программу обучения военно-учетным специальностям в Народной милиции ЛНР.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко сообщал, что набор жителей Республики для прохождения программы обучения военно-учетным специальностям пройдет в ЛНР с 1 апреля по 30 сентября.

15 апреля — Луганск