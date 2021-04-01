ВСУ использовали автомобиль СЦКК для перевозки расчета ПТРК и боеприпасов – Народная милиция

Киевские силовики использовали автомобили украинского представительства в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) для перевозки расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корсар" и боеприпасов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Наши наблюдатели продолжают фиксировать применение украинской стороной автомобильной техники белого цвета с опознавательными знаками представительства Украины в СЦКК для доставки вооружения и личного состава на линию боевого соприкосновения, - сказал он. - Так, в зоне ответственности 2-го батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ отмечается подвоз на одном из таких автомобилей расчета ПТРК "Корсар" и противотанковых управляемых ракет".

Официальный представитель добавил, что оборонное ведомство Республики требует "от представительства Украины в СЦКК немедленно прекратить предоставление своих транспортных средств командованию ВСУ для обеспечения боевых задач украинских вооруженных формирований".

Ранее офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко отмечал, что киевские силовики использовали автомобили СЦКК для выполнения боевых задач на передовой, подчеркнув, что "злоупотребление символикой, идентифицирующей носителя как нейтральную сторону с целью обмана и дезинформации противника, является нарушением международного гуманитарного права", и требовал "от представительства Украины в СЦКК немедленно прекратить предоставление своих транспортных средств командованию ВСУ для обеспечения боевых задач украинских вооруженных формирований".

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Документ, в частности, предусматривает прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения.

15 апреля — Луганск