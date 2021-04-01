Женщине с ребенком, которых родственники выгнали из Луганска помогли на КПВВ в Станице



Об этом «Свободному радио» рассказали волонтеры БФ «Право на защиту».

В частности сообщается, что 14 апреля помощь в оформлении понадобилась женщине, которая со своим ребенком переезжает на подконтрольную Луганщину из ОРЛО.

«Женщина, переезжает со своим 4-летним ребенком из Луганска в подконтрольную Марковку, чтобы перейти пункт пропуска оформила пропуск, но не так давно. Поэтому документы не успели подтвердить. Поехать назад в Луганск семья не могла, ведь там был конфликт с родственниками», — рассказали волонтеры БФ.

Сообщается, что женщине помогли оформить заявление на ускорение обработки пропуска по уважительным причинам и она с ребенком выехала на подконтрольную территорию. Новости Региона - Сегодня, 18:34 285 На пункте пропуска «Станица Луганская» правозащитники-волонтеры помогли ускоренно оформить пропуска женщине с маленьким ребенком, которая выехала из Луганска из-за конфликта с родственниками, а ее пропуск еще не был готов.Об этом «Свободному радио» рассказали волонтеры БФ «Право на защиту».В частности сообщается, что 14 апреля помощь в оформлении понадобилась женщине, которая со своим ребенком переезжает на подконтрольную Луганщину из ОРЛО.«Женщина, переезжает со своим 4-летним ребенком из Луганска в подконтрольную Марковку, чтобы перейти пункт пропуска оформила пропуск, но не так давно. Поэтому документы не успели подтвердить. Поехать назад в Луганск семья не могла, ведь там был конфликт с родственниками», — рассказали волонтеры БФ.Сообщается, что женщине помогли оформить заявление на ускорение обработки пропуска по уважительным причинам и она с ребенком выехала на подконтрольную территорию. Новости Региона - Сегодня, 18:34 285

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