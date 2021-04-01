Украинский институт нацпамяти: СССР виновен в Холокосте на Украине

Миллионы убитых нацистами украинских евреев — следствие «советской оккупации» Украины, сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП). С 15 апреля УИНП проводит в Тернополе конференцию «Украинское освободительное движение во время Второй мировой войны: память vs пропаганда».Директор УИНП Антон Дробович. Иллюстрация: zahid.net.Делегаты конференции внушают украинцам: что украинских евреев в большинстве случаев выдавали нацистам на истребление жители Украинской ССР, которые «потеряли свой национально-культурный и гуманистический код под влиянием советской атеистической пропаганды». Как сообщает УИНП, жители Западной Украины активнее всего помогали евреям, поскольку Галиция и Буковина вошли в состав СССР только в 1939 году, поэтому в тех регионах в полной мере сохранился «украинский национальный и гуманистический код».«В Галиции к лету 1941 года не было такой насильственной атеизации и русификации, как в остальной Украине. Поэтому люди там остались настоящими украинцами: религиозными, отзывчивыми к чужому горю. В Галиции было много работающих церквей и монастырей. В греко-католических монастырях Галиции нашли свое спасение тысячи евреев. Апостолами спасения евреев были идеологи украинского освободительного движения: братья Климентий и Андрей Шептицкие, лидеры Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещены в России), — заявляет докладчик конференции Елена Ищенко, научный сотрудник музея «Память еврейского народа и Холокост в Украине».Глава Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) митрополит Андрей Шептицкий ближе к концу войны действительно спасал евреев от истребления, укрывал в униатских монастырях еврейских детей. Но в 1939 году, когда Галиция вошла в состав СССР, Шептицкий писал в Ватикан следующее: «Поразительно много евреев вторглись в экономику и придали Советской власти черты мелкой жадности, характерной для еврейских лавочников. В школах руководят евреи или атеисты, там воцарилось безбожие».По словам Шептицкого, еврейское присутствие в Галиции «отягощает жизнь». 30 июня 1941 года главный раввин Львова просил Шептицкого остановить учиненный нацистами и их украинскими пособниками еврейский погром, но Шептицкий раввину отказал. Так же Шептицкий приветствовал нацистскую оккупацию Украины, называл украинских партизан «жидовскими бандитами». В апреле 1943 года по благословению Шептицкого униатские священники освятили знамена дивизии ваффен СС «Галичина», в этой дивизии появились униатские капелланы. Спасением евреев Шептицкий занялся, когда увидел, что гитлеровцы обречены на полный разгром.Активнее всего содействовали нацистам в Холокосте как раз «гуманисты» — националисты с Западной Украины, тесно связанные с УГКЦ. Главарь ОУН Степан Бандера был сыном униатского священника, еще один главарь ОУН Андрей Мельник в юности учился в униатской семинарии. У главаря УПА Романа Шухевичауниатским священником был дед. Сам Шухевич, по словам современников, при своих отвратительных человеческих качествах «был очень набожен и суеверен». В тех районах запада Украины, где не было постоянного присутствия ОУН-УПА, украинские пособники нацистов формировали из невежественной сельской массы так называемые «кустовые отряды самообороны». Выявлено, что эти «кустовые отряды» активнее всего действовали там, где с 1939 года не успела встать на ноги Советская власть. Значительная часть преступлений периода Волынской резни совершена «кустовыми» сельскими боевиками — по наущению военных преступников из ОУН-УПА и солидарных с ОУН-УПА униатских священников.В центре же и на востоке Украины попытки немцев мобилизовать местное население на еврейские погромы в большинстве случаев терпели фиаско. Как докладывали руководители действовавших в тех районах айнзатцкоманд СС, причина такого фиаско — долгое нахождение этих регионов Украины в составе СССР.Показательно, что апологией преступников из ОУН-УПА в УИНП занимается директор УИНП Антон Дробович — этнический еврей, специалист по Холокосту на территории Украины. С марта текущего года Дробович от имени УИНП настаивает на присвоении городскому стадиону Тернополя имени Романа Шухевича. Дробович также требует уничтожить герб СССР на щите, который держит бронзовая «Родина-Мать» в Киеве авторства Евгения Вучетича. Демонтаж советского герба на памятнике — гарантия нанесения непоправимого уродства памятнику.источник