Украинская ассоциация футбола пожизненно отстранила от футбола игравших в сборных ДНР и ЛНР



«КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины в составе сборных так называемых «ЛНР” и «ДНР”. За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил этим игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УАФ.

В список отстранённых футболистов вошли Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артём Пархоменко, Евгений Охмата, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артём Бессалов, Владислав Фролов, Сергей Асьмаев, Марк Белавин, Сергей Жарый, Андрей Ткачёв, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Ерёмин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин. Новости Футбола - Сегодня, 21:54 65 Украинская ассоциация футбола (УАФ) пожизненно отстранила от футбола 26 игроков, выступавших в составе сборных Донецкой и Луганской народных республик.«КДК УАФ рассмотрел дело по заявлению Комитета по этике и честной игры УАФ и Службы безопасности Украины относительно выступлений граждан Украины в составе сборных так называемых «ЛНР” и «ДНР”. За действия и поведение, которые вредят репутации футбола и УАФ, КДК УАФ запретил этим игрокам осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, пожизненно», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте УАФ.В список отстранённых футболистов вошли Станислав Гарненко, Евгений Федотов, Артём Пархоменко, Евгений Охмата, Савелий Томазов, Ярослав Махно, Андрей Лагода, Артём Бессалов, Владислав Фролов, Сергей Асьмаев, Марк Белавин, Сергей Жарый, Андрей Ткачёв, Владислав Рябчинский, Александр Варванин, Александр Майборода, Роман Коновалов, Алексей Яковленко, Алексей Ерёмин, Сергей Циндрик, Иван Рудницкий, Вячеслав Бебенин, Сергей Дрыга, Евгений Наумов, Михаил Захаров и Иван Зубахин. Новости Футбола - Сегодня, 21:54 65

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