На заседании СНБО тайно обсудили обострение на Донбассе

В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля рассматривали семь вопросов. Тайно обсудили обострение на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.По его словам, вопрос Донбасса сегодня был самым главным.«Рассматривали тайно. Детали я не могу сказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Действительно есть вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы, армия готова. Это самое главное», — заявил Зеленский.«Мы понимаем, что в СМИ распространяется много разной информации. Поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генштаба или Офиса президента Украины. Но некоторые детали я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном«, — прокомментировал Президент.Также он отметил, что после личной встречи будет еще и видеовстреча с канцлером ГерманииАнгелой Меркель. Важная встреча.«Пока что у нас такой «Нормандский формат», — сказал он.Новости Украины - Сегодня, 21:44 118