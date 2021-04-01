На заседании СНБО тайно обсудили обострение на Донбассе
В ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 15 апреля рассматривали семь вопросов. Тайно обсудили обострение на Донбассе. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, вопрос Донбасса сегодня был самым главным.
«Рассматривали тайно. Детали я не могу сказать. Ситуация на Донбассе сегодня контролируемая. Действительно есть вопросы. Мы готовы отвечать на эти вопросы, армия готова. Это самое главное», — заявил Зеленский.
«Мы понимаем, что в СМИ распространяется много разной информации. Поэтому я хотел бы, чтобы украинские граждане доверяли только официальным заявлениям нашего Генштаба или Офиса президента Украины. Но некоторые детали я хочу обсудить завтра лично и это главная тема, с которой я еду и буду встречаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном«, — прокомментировал Президент.
Также он отметил, что после личной встречи будет еще и видеовстреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Важная встреча.
«Пока что у нас такой «Нормандский формат», — сказал он.
Новости Украины - Сегодня, 21:44 118
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