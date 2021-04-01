Через пункт пропуска «Счастье — Луганск» прорвался автомобиль. ФОТО
Автомобиль гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста (МККК) прибыл в Луганск через пункт пропуска «Счастье-Луганск», который все еще остается закрытым для движения людей и транспорта. Об этом сообщил МИД в своем Телеграм-канале.
«15 апреля еще одна машина с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста прибыла на территорию Луганска через пункт пропуска «Луганск-Счастье», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что «пункт пропуска «Луганск-Счастье» хоть и пропускает гуманитарные конвои, но все еще не открыт для пропуска гражданского транспорта», и напомнили, что причиной этого является «отказ Украины согласовать параметры одновременного открытия двух новых пунктов пропуска в ЛНР». Политика - Сегодня, 22:32 168
«15 апреля еще одна машина с гуманитарным грузом от Международного комитета Красного Креста прибыла на территорию Луганска через пункт пропуска «Луганск-Счастье», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что «пункт пропуска «Луганск-Счастье» хоть и пропускает гуманитарные конвои, но все еще не открыт для пропуска гражданского транспорта», и напомнили, что причиной этого является «отказ Украины согласовать параметры одновременного открытия двух новых пунктов пропуска в ЛНР». Политика - Сегодня, 22:32 168
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