Отключение электроснабжения в Луганске 16 апреля
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 16 апреля будут временно отключать от электричества некоторые дома Ленинского, Жовтневого и Артемовского районов Луганска в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Веденина, 97, 102, 104, 106, 107, 108;
улица Владимирская, 65, 86, 87.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица 3-я Строительная, 6;
улица Белорусская, 44-100;
проезд 1-й Белорусский, 1а-26;
переулок Кожевный, 25;
улица Коммунарская, 89 -146;
улица Обводная, 1-23;
улица 3-я Строительная, 2-39;
улица Тернопольская, 4 -47;
улица Холмистая, 19-84;
улица Автострадная, 1, 1а;
улица 2-я Керамическая, 2а, б, г, 1а;
улица Проездная, 1-42а;
тупик 1-й Проездной, 2;
тупик 2-й Проездной, 29а, 29б, 29 г, 31а;
улица Репина, 1-27, 27/1-29;
переулок Союзный, 21-26;
улица Огородняя, 11а, 13.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:26 106
В Ленинском районе электроснабжение временно будет отсутствовать по следующим адресам:
улица Веденина, 97, 102, 104, 106, 107, 108;
улица Владимирская, 65, 86, 87.
В Жовтневом районе без электричества останутся:
улица Маяковского, 37, 39, 40, 41, 42;
улица 26 Бакинских комиссаров, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84;
улица Станкостроительная, 12, 14, 24, 26;
улица Маяковского, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41;
улица Качалова, 67, 69, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
улица Кулика, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65;
улица Комбайная, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61;
улица Лебедева-Кумача, 23а;
улица Плеханова, 41, 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 74б;
улица Ватутина, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26
Электроснабжение в Артемовском районе будет отсутствовать:
улица 3-я Строительная, 6;
улица Белорусская, 44-100;
проезд 1-й Белорусский, 1а-26;
переулок Кожевный, 25;
улица Коммунарская, 89 -146;
улица Обводная, 1-23;
улица 3-я Строительная, 2-39;
улица Тернопольская, 4 -47;
улица Холмистая, 19-84;
улица Автострадная, 1, 1а;
улица 2-я Керамическая, 2а, б, г, 1а;
улица Проездная, 1-42а;
тупик 1-й Проездной, 2;
тупик 2-й Проездной, 29а, 29б, 29 г, 31а;
улица Репина, 1-27, 27/1-29;
переулок Союзный, 21-26;
улица Огородняя, 11а, 13.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства. Экономика - Сегодня, 22:26 106
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