В Луганске заявили, что гражданство РФ в упрощенном порядке получили более 200 тысяч луганчан



«Число жителей ЛНР, получивших российские паспорта, уже превысило отметку в 200 тысяч. По свежим данным, которые мне предоставило сегодня вечером Министерство внутренних дел, в Республике 202 тысячи 327 жителей уже получили российское гражданство», — сказал он.

Пасечник заявил, что уверен в том, что «в скором времени количество жителей ЛНР и ДНР с российским паспортом превысит полмиллиона человек». Политика - Сегодня, 21:30 178 В Луганске заявили, что более 200 тыс. жителей региона получили гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Об этом заявил Леонид Пасечник.«Число жителей ЛНР, получивших российские паспорта, уже превысило отметку в 200 тысяч. По свежим данным, которые мне предоставило сегодня вечером Министерство внутренних дел, в Республике 202 тысячи 327 жителей уже получили российское гражданство», — сказал он.Пасечник заявил, что уверен в том, что «в скором времени количество жителей ЛНР и ДНР с российским паспортом превысит полмиллиона человек». Политика - Сегодня, 21:30 178

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