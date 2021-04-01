За гранью добра и зла

Никогда не понимал, почему Евгения Вольнова, известного также как Никита Кувиков, считают пранкером. В моем понимании пранк – это прежде всего розыгрыш. Евгений Вольнов, находясь на территории Украины и периодически названивая гражданам России, никого не разыгрывал, практически сразу переходя на оскорбления и открыто провоцируя свою «жертву» на ответную реакцию.Максимальную известность Вольнов получил в ноябре 2018 года, после того, как, узнав о совершенном накануне теракте в здании УФСБ по Архангельской области, опубликовал в интернете видеозапись со своим телефонным разговором, в котором публично заявил о признании терроризма правильной идеологией и практикой, заслуживающей поддержки и подражания.Высказывания Вольнова получили юридическую оценку, и уже 9 октября 2019 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест пранкера сроком на два месяца с момента его экстрадиции либо задержания на территории РФ. Ранее он уже был заочно арестован в РФ по делу о распространении им в интернете недостоверной информации о числе погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово и объявлен в международный розыск.И вот, буквально вчера стало известно о том, что украинский пранкер Никита Кувиков, более известный как Евгений Вольнов, заочно приговорен Вторым западным окружным военным судом в Москве к 6 годам лишения свободы по статье о пропаганде терроризма. На данный момент Вольнов не находится на территории России, что осложняет процедуру приведения приговора в исполнение."Кувиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичное оправдание и пропаганда терроризма") и приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных и информационных сетей, в т.ч. сети Интернет, на срок два года", – заявили представители Следственного комитета РФ. Отличная новость, омраченная лишь тем фактом, что после оглашения приговора Вольнов не отправился в российскую тюрьму, где его уже наверняка заждались пристально следящие за «творчеством» украинского пранкера «поклонники».Вольнов как-то сразу зарекомендовал себя в качестве законченного ублюдка, лишенного каких-либо моральных и этических рамок, но его «информационное сопровождение» трагедии, произошедшей в торговом центре «Зимняя вишня» – это то, что однозначно находится за гранью добра и зла. Можно считать Россию военным либо политическим противником Украины, но опускаться до подобного – это, как минимум, мерзко.Разумеется, Вольнов оправдывал свои выходки идеологической борьбой с Россией, «коварно напавшей» на родную Украину, при этом отдавая себе отчет в том, что даже откровенно переходя все рамки дозволенного, он совершенно ничем не рискует, так как вряд ли Украина когда-нибудь выдаст России человека подобного формата и содержания. Более того, многие считают, что Вольнов – фигура далеко не самостоятельная, находящаяся под постоянной опекой СБУ. И вот, сейчас, когда Вольнов, в принципе, уже стал неактуален, сохранив за собой аудиторию из нескольких тысяч упоротых «укропатритов», в отношении него прозвучал приговор, вынесенный Вторым западным окружным военным судом г. Москвы.Я не люблю индивидуумов, которые, пользуясь своей безнаказанностью, пытаются всячески оскорбить и унизить незнакомых им людей. Унизить, исходя из национального признака или любого другого критерия, который делает нас в чем-то непохожими друг на друга. Для подобного не нужно много смелости, а значит такие поступки не принесут их авторам особой чести. И я совершенно искренне верю в то, что рано или поздно каждый, кто занимается подобным, ответит за все содеянное.Нет, я не верю в то, что в ближайшее время Вольнов действительно окажется в тюрьме. Вряд ли сейчас подобное возможно. Но все реки текут, и рано или поздно наступит тот день, когда этот пранкер все же окажется в руках тех, кого поливал грязью. Я довольно примитивный в своих желаниях человек, но вот чего мне хочется по-настоящему, так это стать очевидцем того, как Вольнов будет объектом правосудия, правосудия российского, которое не будет снисходительным к человеку, совершавшему поступки, находящиеся где-то за гранью добра и зла. Почему-то мне кажется, что то состояние, в которое впадет Вольнов, оказавшийся в подобной ситуации, вызовет у меня неописуемый восторг. В общем, буду ждать и надеяться на то, что именно в этот момент где-то в «кремлевских коридорах» кто-то принял решение о том, что удивительно мерзкий Никита Кувиков должен во что бы то ни стало отсидеть в российской тюрьме отмеренные ему российским же судом шесть лет.Алексей Зотье