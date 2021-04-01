С сегодняшнего дня МЧС объявило высокий класс пожарной опасности
Луганский Центр гидрометеорологии МЧС объявил с 16 апреля в регионе четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.
«Начиная с 16 апреля местами по территории ЛНР ожидается высокая степень пожарной опасности (4-й класс)», — предупреждают синоптики.
Напомним, что пожароопасность — это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существуют пять классов пожарной опасности:
1-й класс — очень малая пожарная опасность,
2-й класс — малая пожарная опасность,
3-й класс — средняя пожарная опасность,
4-й класс — высокая пожарная опасность,
5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза. Происшествия - Сегодня, 06:00 60
«Начиная с 16 апреля местами по территории ЛНР ожидается высокая степень пожарной опасности (4-й класс)», — предупреждают синоптики.
Напомним, что пожароопасность — это определенное состояние атмосферы: высокий температурный фон, низкое содержание водяного пара в атмосфере, отсутствие дождей и другие факторы, что влечет за собой самовозгорание лесных массивов, сухой травы в полях, парках, особенно при неосторожном обращении с огнем.
Существуют пять классов пожарной опасности:
1-й класс — очень малая пожарная опасность,
2-й класс — малая пожарная опасность,
3-й класс — средняя пожарная опасность,
4-й класс — высокая пожарная опасность,
5-й класс — чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС обращает внимание на то, что в пожароопасный период в лесах и степях запрещается разведение открытого огня. Запрещается также оставлять в лесной и степной зоне бутылки или осколки стекла, так как фокусирующее солнечные лучи стекло может сработать как зажигательная линза. Происшествия - Сегодня, 06:00 60
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