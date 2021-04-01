Курс валют в Луганске на 16 апреля
Государственный банк информирует о том, что с 16 апреля 2021 года действуют следующие официальные курсы доллара США, евро и украинской гривны к рублю РФ:
1 доллар США 76,9808 рублей
1 ЕВРО 92,2307 рублей
10 украинских гривен 27,5375 рублей
Вчера, 15 апреля курсы основных валют были такими:
1 доллар США 75,6826 рубля
1 ЕВРО 90,5391 рубля
10 украинских гривен 27,0805 рубля Экономика - Сегодня, 05:00 139
1 доллар США 76,9808 рублей
1 ЕВРО 92,2307 рублей
10 украинских гривен 27,5375 рублей
Вчера, 15 апреля курсы основных валют были такими:
1 доллар США 75,6826 рубля
1 ЕВРО 90,5391 рубля
10 украинских гривен 27,0805 рубля Экономика - Сегодня, 05:00 139
Метки: {keywords}