На Украине разъяснили, что изменилось для выпускников после отмены ГИА

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.Так, выпускников освободили от обязательной ГИА, однако они могут сдать государственную итоговую аттестацию по желанию.Закон предусматривает, что выпускники могут выбирать, в каком формате их будут оценивать.Для этого есть 3 варианта:• с помощью годового оценивания;• через государственную итоговую аттестацию;• через ГИА в форме внешнего независимого оценивания.В Украинском центре оценивания качества образования рассказали на примере нескольких ситуаций, что именно изменится для учеников 11 класса из-за отмены ГИА.Ситуация №1: Ученица хочет сдавать ГИА в форме ВНОВыпускница школы Мария планирует поступать в вуз. Она убеждена в том, что получит высокие результаты на ВНО, поэтому будет проходить все тестирования, на которые зарегистрировалась.Поэтому, она может обратиться в школу с просьбой выставить ее оценки по ГИА в форме ВНО в дополнение к свидетельству о полном общем среднем образовании.Ситуация №2: Ученик не хочет сдавать ГИАСтудент колледжа Петр также планирует поступать в учреждение высшего образования, но не хочет, чтобы его результаты ГИА в форме ВНО были выставлены в его свидетельство о полном общем среднем образовании.Поэтому он может принять участие в ВНО, но попросить не выставлять его результаты ГИА в форме ВНО в свидетельство. В таком случае в документе об образовании Петра будет запись о том, что он освобожден от прохождения ГИА в форме ВНО.Ситуация №3: Ученица не хочет сдавать ни ГИА, ни ВНОВыпускница лицея Анна в этом году не планирует поступать в вуз, поэтому зарегистрировалась на ВНО только для прохождения ГИА.Поэтому, если она не против иметь запись «освобождена от сдачи ГИА» в свидетельстве о полном общем среднем образовании, то может не приходить сдавать тестирование.Ситуация №4: Ученик хочет поступать в иностранный вузВыпускник гимназии Павел планирует поступать в зарубежное учреждение высшего образования, в котором поступающих просят предоставить и результаты ВНО, и свидетельство о полном общем среднем образовании с результатами ГИА.Поэтому он должен сдать все тестирования ВНО и инициировать внесение результатов ГИА в свой документ об образовании. Новости Украины - Сегодня, 07:00 57