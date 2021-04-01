ЖД станции Луганской области оборудовали подъемными платформами для людей с инвалидностью
Укрзализныця закупила вертикальные подъемные платформы, которые помогут лицам с ограниченной подвижностью самостоятельно провести посадку в вагон. Укрзализниця закупила такие платформы на все станции, в частности для Луганской области — шесть. Оборудование появится в Лисичанске, Рубежном, Сватово, Кременной, Попасной и Старобельске. Об этом пишет сайт 06452 .
Платформа движется в вертикальном направлении, человек на коляске по пандусу самостоятельно заезжает на площадку платформы, которая поднимается до уровня вагона, откидывается пандус в вагон, и человек самостоятельно заезжает. И в аналогичном порядке производится высадка из вагона.
Сегодня, 15 апреля, в городе Попасная было продемонстрировано, как происходит процесс. Первым протестировал нововведения председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний.
Он пояснил, что когда человек на колесном кресле приезжает на вокзал, необходимо вызывать полицию или рабочих вокзала, чтобы кто-то помог сесть в поезд, на это нужно много времени, а с новым подъемником ситуация намного улучшилась.
По словам начальника железнодорожного вокзала станции Попасная Светланы Кравцовой, кроме лиц с инвалидностью платформой смогут воспользоваться пожилые люди и с ограниченными физическими возможностями.
«Эта платформа — реальный выход из положения. Мы рады, что Укрзализныця делает такие шаги, заботясь о людях с инвалидностью и маломобильных группах населения. Это не передать словами, потому что нужно понять и почувствовать», — поделился впечатлениями Николай Надуличний.
Новости Региона - Сегодня, 08:00 77
Платформа движется в вертикальном направлении, человек на коляске по пандусу самостоятельно заезжает на площадку платформы, которая поднимается до уровня вагона, откидывается пандус в вагон, и человек самостоятельно заезжает. И в аналогичном порядке производится высадка из вагона.
Сегодня, 15 апреля, в городе Попасная было продемонстрировано, как происходит процесс. Первым протестировал нововведения председатель Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надуличний.
Он пояснил, что когда человек на колесном кресле приезжает на вокзал, необходимо вызывать полицию или рабочих вокзала, чтобы кто-то помог сесть в поезд, на это нужно много времени, а с новым подъемником ситуация намного улучшилась.
По словам начальника железнодорожного вокзала станции Попасная Светланы Кравцовой, кроме лиц с инвалидностью платформой смогут воспользоваться пожилые люди и с ограниченными физическими возможностями.
«Эта платформа — реальный выход из положения. Мы рады, что Укрзализныця делает такие шаги, заботясь о людях с инвалидностью и маломобильных группах населения. Это не передать словами, потому что нужно понять и почувствовать», — поделился впечатлениями Николай Надуличний.
Новости Региона - Сегодня, 08:00 77
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